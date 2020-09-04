بيان من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة: شديد الحرارة على الجنوب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ومن المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

الهيئة: طقس معتدل على السواحل الشمالية

وعن طقس يوم السبت، فمن المتوقع أن يسود غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً، لطيف على شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء ليلاً مع ارتفاع درجة الرطوبة التي تعمل على زيادة الأحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد بنسبة (30٪؜) وأيضاً أمطار خفيفة الى متوسطةمناطق متفرقة من جنوب الصعيد بنسبة (20٪؜) كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس السبت 5 سبتمبرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس الأحد 6 سبتمبرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.