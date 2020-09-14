خطة عودة صلاة الجنائز بالمساجد: 8 خطوات وعقوبات للمخالفين

اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 14 / 9 / 2020م بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة ، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة.

وحددت الوزارة عدة خطوات لخطة عودة صلاوات الجنائز بالمساجد تتمثل في التالي:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك .

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف .

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه .

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش , أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .

تؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر , وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات .

وتكلف جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 19 / 9 / 2020م للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها .

مع عدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني ، وسوف تعلن الوزارة الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك .