أعضاء بمجلس النواب ينتهون من الكشف الطبى استعداداً للترشح

انتهى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحاليين، فى صفوف الأغلبية والمعارضة، من توقيع الكشف الطبى اللازم للترشح لانتخابات مجلس النواب، استعداداً لتقديم أوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠.

ووفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، يبدأ المرشحون المحتملون تقديم أوراق ترشحهم الخميس ١٧ سبتمبر الجارى، ولمدة ١٠ أيام، ويعد الكشف الطبى إحدى أهم الخطوات المطلوبة ضمن حافظة مستندات طلب الترشح.

وبدأ عدد من النواب على مستوى المحافظات الاستعداد للدعاية الانتخابية بتدشين قنوات يوتيوب وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، لإعلان نشاطهم وكشف حسابهم عبر السنوات الخمس الماضية، على المستوى التشريعى والرقابى.

"مستقبل وطن" يقود مشاورات الأحزاب لتشكيل قائمة موحدة على غرار "الشيوخ"

وقالت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن حجم الأعمال التى نجح البرلمان الحالى فى تحقيقها تشريعياً ورقابياً، لا يمكن مقارنته بالبرلمانات السابقة، فى ظل حركة التنمية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى أنها على تواصل مع أبناء دائرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، لتوضيح دور البرلمان فى تحقيق مظلة الحماية المجتمعية لكل مواطن.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الدعاية الانتخابية للبرلمان ستشهد هذه المرة اختلافاً جذرياً فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، التى تحتم على المرشحين أنماطاً جديدة، مضيفاً: «غالبية النواب سيعتمدون على قنوات يوتيوب وصفحات فيس بوك للتواصل مع أهالى دوائرهم، ومع ذلك فإن الجولات الانتخابية للمترشحين لمقاعد النواب لن تتوقف فى الدوائر باعتبارها إحدى سمات العملية الانتخابية، مع بداية المدة المحددة لذلك من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات».

ويتشكل مجلس النواب من 568 عضواً، يجرى انتخابهم بالاقتراع العام السرى المباشر، منها 284 مقعداً بالنظام الفردى و284 للقوائم، على أن يخصص للمرأة 25% من إجمالى المقاعد على الأقل، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء. وبحسب المؤشرات الأولوية لخريطة التحالفات الانتخابية، توجد مساعٍ جادة لتشكيل قائمتين انتخابيتين حتى الآن لخوض ماراثون الشيوخ، الأولى يقودها حزب مستقبل وطن، والثانية يقود تشكيلها حزب المحافظين.

وتضم القائمة الأولى 12 حزباً بقيادة «مستقبل وطن»، الذى عقد اجتماعاً مشتركاً، أمس الأول، مع الأحزاب المشاركة فى قائمة من أجل مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية موحدة فى النواب، على الأربعة قطاعات بالجمهورية، إلى جانب مناقشة نسب كل حزب فى القائمة.

وتشارك فى القائمة أحزاب «مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصرى الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصرى، والعدل، والمؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

وعلمت «الوطن» أن مناقشات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات النواب، تدور حالياً حول نصيب كل حزب من مقاعد القائمة إلى جانب التنسيق المشترك فى الدوائر الفردية فى مختلف المحافظات، وبحث إمكانية زيادة عدد الأحزاب المشاركة فيها.

وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لـ«الوطن»، إن تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات النواب سيكون على غرار القائمة التى خاضت انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تشارك فيها جميع الأحزاب من مختلف التوجهات وسيكون لها تمثيل مشرِّف. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيطرح ترشيحات على القائمة الوطنية، من بين أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجانه فى المحافظات.

فى المقابل، تعكف أحزاب الحركة المدنية، فى الوقت الحالى، على إعداد قائمة انتخابية لمجلس النواب فى قطاعات الجمهورية الأربعة. وتضم الحركة المدنية أحزاب «المحافظين، وتيار الكرامة، والعدل، والدستور، والناصرى، والاشتراكى، والتحالف الشعبى»، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية من المستقلين. وأعلنت الحركة المدنية خروج حزبى الإصلاح والتنمية، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، من تحالفهما، نظراً لمشاركتهم فى تحالف قائمة من أجل مصر، الذى يقوده حزب مستقبل وطن، مع عدد من الأحزاب الأخرى.

وقال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وحين الانتهاء من تلقِّى طلبات الترشح ستعمل لجنة الانتخابات بالحزب على فرزها لاختيار مرشحين من أصحاب الكفاءة للدفع بهم فى الانتخابات.