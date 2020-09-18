لائحة استضافة المعنفة ترفع بقاء الذكور مع أمهاتهم إلى سن 12 عاما

مراكز استضافة وتوجيه المرأة، هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تلك المراكز طورت من نشاطاتها لتصبح أيضا مركزا للإنتاج والعمل، حتى أصبحت منتجات هؤلاء السيدات تشارك في معارض للأسر المنتجة وتلقى رواجا كبيرا.

ضم ذوات الإعاقة ونساء الإتجار بالبشر اعترافا بالمنظور الحقوقي لهن

وأضافت "القباج"، أن لائحة مراكز استضافة المرأة، تشمل العديد من المواد مثل ضم النساء ذوات الإعاقة، ونساء الإتجار بالبشر، إقرارا واعترافا بالمنظور الحقوقي لهن.

مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص على مايلى :

- إدارة الحالة، بتتبع الحالة من خلال المعلومات المتاحة.

- تتحول الحالة إلى قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.

- تنص اللائحة على الرقابة المجتمعية، ليكون هناك متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءً على معايير محددة، لمتابعة الخدمات في جميع المؤسسات التي تخص المرأة.

- اللائحة، تضمنت تنسيقا أكثر مع الشركاء، من وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم، حرصا علي تعليم الأطفال وتأهيلهم نفسيا، خاصة الطفل الذي يشاهد أمه تضرب وتهان، حيث يتم تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأم وأطفالها.

- رفع سن الذكور في اللائحة، من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عامًا، حتى يأخذ كفايته من الرعاية.

- أصبحت المرأة تخرج من الدار بعد 6 شهور، وقابلة للتجديد، بعدما كانت 3 شهور.