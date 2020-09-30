715 مليونا و800 ألف جنيه لتنفيذ 8 مشروعات بمشتول السوق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرالبنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولا للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعًا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و106 ملايين جنيه منهم 8 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية" بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 715 مليونًا و800 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 642 مليون جنيه بمركز ومدينة مشتول السوق شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، وإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ولتخفيف الأحمال والحفاظ على استقرار التيار الكهربي أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ إنشاء محطة محولات كهرباء مشتول السوق والتي ستعمل بقدرة 11/66 ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 19 مليون و800 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة رشدي حميد محمد الرسمية للغات لإضافة 14 فصلًا وبتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه، ومشروع الإحلال الجزئي لمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي لتطوير 13 فصلًا وبتكلفة 5 ملايين و100 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الابتدائية بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، وأعمال توسعة 14 فصلًا بمدرسة سيدي عباس الإبتدائية بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء جديد لمدرسة هاشم عبدالوهاب للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا جديدًا وبتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.