اعترافات المتهمين بالتحرش بأجنبية بمدينة نصر: كنا تحت تأثير المخدرات

"كنا شاربين حشيش وبرشام، ومكناش عارفين إحنا بنعمل إيه" تلك الكلمات ملخص اعتراف 6 شباب أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهم في واقعة فيديو التحرش بفتاة أفريقية في زهراء مدينة نصر، ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمتي هتك العرض والتحرش وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

5 ساعات قضاها المتهمون في التحقيقات اعترفوا خلالها بتفاصيل الجريمة: "فيه اتنين مننا شغالين سواقين توك توك، وكنا مع بعض وإحنا واقفين في زهراء المعادي لقينا بنت سمرا، وراح أحمد صاحبنا عاكسها، ورحنا مسكناها عشان تركب التوك توك وتروح معانا الشقة".

وأضاف المتهمون أنهم نفذوا الجريمة تحت تأثير المخدرات التى تعاطوها وهي عبارة عن حشيش وأقراص مخدرة، وأن تصرفاتهم كانت غير متزنة خلال الواقعة، وأنهم فوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم بعد عدة ساعات من نشر الفيديو على فيسبوك، وأنهم عرفوا بنبأ تصويرهم فيديو قبل ضبطهم بساعتين فقط من القبض عليهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على 6 متهمين بالتحرش بفتاة أفريقية في مدينة نصر، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

ورصدت أجهزة الأمن فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة إجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها، فتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعضهم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.