من الحصان لـ"الأكتاف".. أهالي دسوق يستقبلون مرشح بأعلام مصر

قبل أيام، ظهر العقيد عمرو الخولي، المرشح الفردي على أحد مقاعد الدائرة الدائرة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز" دسوق، فوه ومطوبس"، ممتطيا حصانا، خلال جولته بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، ليظهر مرة آخرى محمولاً على الأكتاف بحي المنشية بمدينة دسوق، حيث استقبله المئات من أهالي المنطقة، بأعلام مصر، وصوره قبل بدء مؤتمر انتخابي نظمه بالمنطقة.

لم يكتف الأهالي بحمله على الأعناق، ورفعه علم مصر وصوره، بل جابوا به الشوارع محمولاً وملوحاً بعلم مصر وعلامة النصر، مرددين هتافات: "ياعمرو الخولي يابلاش واحد غيره مينفعناش".

وطالب المرشح الأهالي بدعمه، مؤكداً على انه سيكون خير سند لهم وأنه رشح نفسه بعد مطالبته من الكثيرين، واستكمالاً لمسيرته التي بداها قبل سنوات بوزارة الداخلية.

أكد المرشح، الذي ينافس على أحد المقاعد، أنه سيكون صوتاً للحرفيين والعمال قبل المثقفين، "أنا ابنكم ومنكم، وطول عمري في وسطكم ومقدرش اتأخر عنكم، وأتمنى أن انال ثقتكم ودعمكم".

وينافس47 مرشحاً على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة الرابعة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ ، حيث تضم الدائرة مراكز: دسوق – مطوبس – فوة، قسم دسوق".

وتعد من أكبر الدوائر التي يتنافس عليها المرشحين، بينما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين، وآخر ضمن تحالف من اجل مصر، حيث جرى الدفع باللواء صلاح لمعداوي، الحاصل على رقم 1 ورمز الصاروخ، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري، والمحاسب محمد الشهاوي، البرلماني الحالي، رقم 2 رمز الأسد، وعادل النجار رقم 3 رمز الكتاب ، مرشحان عن حزب مستقبل وطن.

حيث ينافس كل من محمد شعبان عطا، فتحي الشرقاوي، البرلماني الحالي، احمد عبدالقادر، محمد الصعيدي، نيرة الجيار، يوسف البدري، عضو مجلس النواب الأسبق، شكري ليمونة، ابراهيم حسين الصعيدي، محمد سلام، عضو مجلس النواب الحالي، العقيد عمرو الخولي، سيد احمد عيسى، البرلماني الحالي، محمد الصمودي.

كما ينافس على مقاعد الدائرة أيضاً، عبد الرؤوف عبد العاطي، أحمد فاروق، سعد فتحي، سامي القرضاوي، كمال عقبة، ايهاب عبد الباقي، ابراهيم زغلول، حمدي حجازي، منى خيري،و السيد دراز، سعد الغمري، ابراهيم رزق، محمد عبد العزيز غنيه، مصباح اسماعيل، أحمد عاطف فرج، فتحي عمارة، رزق علي الغرباوي، محمد الزغبي، محمد احمد خليفة، الحسيني شاهين.

وينافس أيضا، صلاح الداودي، أيمن أبو النجاه، محمد غريب، عادل جعفر، نورالصباح محمود زغلول، الاسمر ابو شاهين، رأفت رياض، سامي صقر، مخلص زكريا، شريف الطحان، عادل حسنين، وهاني الخولي.