محافظ الدقهلية يقيل مدير الحملة الميكانيكية بمركز دكرنس

أصدر محافظ الدقهلية، الدكتور أمين مختار، قراراً قبل قليل، بإقالة مدير الحملة الميكانيكية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس، لاتهامه بـ"الإهمال والتقصير في العمل"، وذلك بعد ساعات على صدور قرار آخر من المحافظ بعزل مديرة إحدى المدارس من منصبها.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة للمتابعة والتفتيش المفاجئ في مركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، يرافقه نائبه، هيثم الشيخ، في إطار الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة في نطاق كافة المراكز والمدن بالمحافظة.

وخلال جولته بشارع "عمر بن الخطاب"، وجه المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي عن حالة الهبوط الأرضي بالشارع، بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي والمياه، ومعالجة الهبوط المشار إليه على الفور.

كما وجه المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في شارع "بورسعيد"، وتحسين مستوى النظافة بالشارع، وسرعة رفع القمامة على مدار اليوم، واستمرارها في باقي شوارع المدينة، وعرض تقرير عاجل بما تم فوراً.

وشملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس ومتابعة تقديم خدماته للمواطنين، خاصةً ما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء، والتأكيد على حسن استقبال المواطنين، والتيسير عليهم، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن المراكز التكنولوجية جميعها تعمل أيام العطلات والإجازات الرسمية، لتلقى طلبات التصالح من المواطنين.

كما شملت الجولة المرور على مستشفى دكرنس العام، للوقوف على مستوى تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمترددين، ووجه بحسن معاملة المواطنين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات المرضى، وتوجه بعدها إلى وحده طب الأسرة بقرية "أشمون الرمان".

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة بالمحافظة عليها أن تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم، من أجل صالح المواطن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة، مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.