وزير التعليم للطلاب: اطمئنوا.. سنعبر بالعام الدراسي إلى بر الأمان

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مهمة للتلاميذ بجميع مراحل التعليم المختلفة، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، قال فيها: "اطمئنوا، اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، وتفاءلوا بالعام الدراسي الجديد".

وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ"الوطن": "لدينا خططا بديلة لاستكمال الدراسة حال حدوث موجه ثانية من كورونا"، مضيفا: "لا تتناولوا المواد الغذائية من الباعة الجائلين حفاظا على أرواحكم".

وأضاف شوقي، أنّ اليوم الدراسي يسير بشكل منضبط ومنتظم بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لمتابعة كل ما يستجد عن كورونا ومدى تبعياته، موضحا: "صحة أولادنا أهم من أي شيء في الدنيا، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي".

ولفت شوقي، إلى أنّ جميع المدارس نفذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم محيط المدارس والفصول الدراسية وفناء المدارس ودورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، موضحا أنّ الوزارة عملت على توفير أدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ الوزارة ستنجح بخروج العام الدراسي الجديد إلى بر الأمان، مثلما فعلت في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية الماضية، مؤكدا أنّ الوزارة لديها خطط وسيناريوهات سيتم تنفيذها في وقتها حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية بالمدارس.

وزاد شوقي، أنّ جميع المدارس شهدت اليوم تزامنا مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد، حضورا مكثفا من التلاميذ بمختلف مراحل التعليم، مشيرا إلى أنّ هناك تسجيل حضور وغياب، وسيكون هناك إجراءات رادعة ضد المتجاوزين أيام الغياب بالمدارس، مؤكدا أنّ الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد مهما كانت التحديات.