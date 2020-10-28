27 خطوة للتسجيل للحصول على وظيفة بالقوى العاملة

ازداد اهتمام الشباب والخريجين الجدد، في السنوات الأخيرة، بالبحث عن الوظائف الخالية ، بشكل غير تقليدي باستخدام مؤشرات البحث الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت العنكبوتية .

القوى العاملة وقعت بروتوكلات لتوفير آلاف الفرص العمل بالقطاع الخاص

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه وزارة القوى العاملة، في توفير آلاف الوظائف وفرص العمل في جميع المحافظات، وذلك من خلال عقد العديد من البروتوكولات ، مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

وتقوم الوزارة شهريا بنشرالوظائف المتاحة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك عبر النشرة الشهرية للتوظيف والتشغيل التي تشرف عليها الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، حيث تعلن الوزارة خلال هذه النشرة عن الوظائف المتاحة التي نجحت في توفيرها بالقطاع الخاص، وتكون الوظائف محددة الراتب وساعات العمل، والساعات الإضافية وباقي المميزات.

طرق تسجيل الراغبين في الوظائف

و«الوطن» تنتهز الفرصة لتنشر طريقة التسجيل للباحثين والراغبين في الحصول على وظائف عمل بالقطاع الخاص من خلال النشرة القومية للتشغيل، وهي على النحو التالي :

1- الدخول على الموقع التالي لوزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html

2- الدخول على النشرة القومية للتوظيف .

3- الضغط على عبارة للتسجيل في هذه الوظائف اضغط هنا .

4- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة .

5- البدء في تسجيل البيانات في الاستمارة التي ستظهر .

6- تسجيل الاسم

7- تسجيل الرقم القومي

8- تاريخ الميلاد

9-المستوى التعليمي

10- التخصص .

11- المؤهل الدراسي

12- المهنة

13- رغبة مكان العمل

14 - التسجيل في خانة للعمل في المشروع

15- التسجيل في خانة الحالة االجتماعية

16- الموقف من التجنيد

17- رقم جواز السفر

18- ترايخ الانتهاء

19 -رقم الموبايل

20 -رقم التليفون العادي

21- التسجيل في البريد الإلكتروني .

22-تسجيل العنوان (المحافظة- القسم - الشياخة )

23- تفاصيل العنوان

24- اسم المستخدم هو الرقم القومي

25- تسجيل كلمة السر

26- تأكيد كلمة السر

27- الضغط على عبارة (حفظ ومتابعة ).