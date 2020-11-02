"التيك أواي" سبب.. أطباء يفسرون تصدّر الشباب مصابي كورونا وقلة الأطفال

"نصف إصابات فيروس كورونا في مصر فوق سن 35 عامًا، 30% منهم فوق سن الخمسين"، تصريح أدلت به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك وفق نتائج أظهرتها الدراسة التي أجرتها الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

فيما أظهرت نتائج الدراسة أن 80% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن 25 عامًا، علما بأن الفئة العمرية من (0 إلى سنتين) تبلغ 4.%، أما الفئة العمرية من 2 إلى 5 سنين فتبلغ الإصابات فيها 2.% و (5 إلى 15 سنة) تبلغ 1.1%.

الأرقام التي أشارت إليها الدراسة فسرها أطباء المناعة والفيروسات، بأن الفئة من سن 35 عامًا وفوق الخمسين عاما، هم الأكثر انتشارًا في التحركات اليومية المجتمعية وبالتالي أكثرهم عرضة للإصابة بالفيروس خاصة مع عدم التزام الكثير منهم بالإجراءات الاحترازية.

بدران: الشباب وفوق سن الـ50 هم الأكثر حركة في المجتمع وأقل حرصًا في الوقاية

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بدأ حديثه لـ"الوطن" بقوله، ليس غريبا على فيروس كورونا استهداف الفئات العمرية الكبيرة وذلك لأن الجهاز المناعي في الكبار يتعامل بشكل مختلف مع فيروس كوورنا عن الأطفال، وذلك لزيادة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة في الفئات العمرية الأكبر وهو يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة.

المسنون والكبار والشباب هم الأكثر حركة في المجتمع، وبحسب قول بدران، لاتوجد مناعة سابقة في الكبار من فيروسات الكورونا الحالية، وربما يكتسب الأطفال الصغار مناعة من كورونا بسبب نزلات البرد المتكررة، لافتًا إلى أن إهمال التدابير الاحترازية وهو شائع، وإهمال التباعد الاجتماعي في عينات كبيرة من الشارع المصري كل ذلك يؤدي الى زيادة الاصابة في تلك الفئات.

وأوصى استشاري الحساسية والمناعة بالبعد عن التدخين بين تلك الفئات العمرية، لإنه يزيد من المضاعفات وضرورة مراعاة التدابير الاحترازية، وتطعيم ذوي الأمراض المزمنة والمسنين والحوامل والمدخنين ضد الإنفلونزا.

نهلة: كثير من الشباب يلجأ إلى الوجبات السريعة اللي تقلل المناعة

اتفقت معه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، بالتأكيد على أن الفئة العمرية من الـ35 إلى فوق الخمسين هم الأكثر حركة وأقل حرصا وأكثر اختلاطا بالآخرين، و بالتالي هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابعت عبد الوهاب في حديثها لـ"الوطن" الكثير من الشباب يلجأ إلى الوجبات السريعة اللي تقلل المناعة وتعمل على ترسيب الدهون على الشرايين وتقلل كفاءة الجهاز المناعي بما تقل قدرة الجسم على مواجهة الفيروس.