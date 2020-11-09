إشادات بدور مصطفى درويش في حكاية"ربع قراط": يا جبروتك

حظيت أولى حلقات حكاية "ربع قراط" من مسلسل "إلا أنا" بإشادات من جمهور السوشيال ميديا، خاصة دور الفنان مصطفى درويش الذي يقوم بأداء شخصية الخائن لزوجته "مني" والتي تجسدها ريهام عبد الغفور، رغم تضحياتها ومساندتها له طوال مشوارهما.

وجاءت التعليقات علي دور مصطفي درويش كالتالي، "إنت أخدت الفلوس من العصابة، ورحت اتجوزت بيها، وكمان بتخون مراتك .. يا جبروتك يا أخي"، وقال آخر "المهم إنك كل ده والبراءة اللي في عينيك دي مالهاش حل"، وعلق ثالث "روح يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده أنا ذات نفسي اتقهرت، إيه البجاحة دي.. الشقة اللي عاشت تحلم بيها وتفرشها ع زوقها تجيب أم أربعه وأربعين دي قبلها، وع فرشتها اه يا جوز الاتنين يا قادر يا فاجر، عارف يا أحمد يا أبو حجر إنت.. أنا لو قفشتك مش هخلي فيك حتة سليمة، آه والله ليه كده يا صاصا، أنا كنت بحبك ليه تخليني أكرهك كده، ها ها لييييه كلكم مصطفي أبو حجر".

وتناقش الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

و"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أنّ "ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجان خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات، هي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور.