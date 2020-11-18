3 أسباب لعدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة العداد.. تعرف عليها

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 3 أسباب تؤدي إلى عدم قبول كارت الشحن عند إدخاله بفتحة الكارت بالعداد مسبق الدفع هي:

- إذا كان السبب تلف كارت الشحن ويتم إصدار كارت بديل.

- إذا كان السبب تلف فتحة إدخال الكارت بالعداد، ويتم بمعرفة فني الشركة من خلال رفع العداد للإصلاح وعمل التسوية المستحقة خلال فترة الرفع.

وضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود

قال المصدر لـ"الوطن"، إنه يجب على مشتركي العدادات مسبقة الدفع "التأكيد على الفني القائم بالتركيب بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت المشترك يعطى مقبولًا ويعمل بشكل جيد".

**الاستفسار من مركز الشحن عن المستحقات المتأخرة

وأشار المصدر إلى أنه أثناء عملية الشحن يمكن للمشترك الاستفسار من موظف مركز الشحن معرفة ما إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة والمتمثلة في (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة)، الأمر الذي يؤدي لوجود خصومات في الفاتورة من إجمالي المبلغ المدفوع وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات.

مشاكل العدادات الكودية مسبوقة الدفع

ويمكن للمستهلك اكتشاف عطل في العداد الكودي مسبوق الدفع في عدة حالات:

الحالة الأولى

عندما يدخل الكارت الإلكتروني للعداد فيسجل صفرا، بينما العداد يعمل والكهرباء سارية وعليه ضرورة الإبلاغ فورا عن هذا العطل، وإلا سوف يستمر العداد في تسجيل استهلاك تراكمي ويفاجأ المشترك بمبلغ كبير متراكم عليه.

وفي هذه الحالة ستتولى إدارة الكهرباء تصليح العطل الفني أو استبدال العداد على نفقتها الخاصة.

الحالة الثانية

عندما يشحن المشترك رصيد وعند استخدام الكارت لا يستقبل العداد الشحن الجديد.

وهنا يجب إبلاغ إدارة الكهرباء فورا لتتولى الأمر وتقوم بالمعالجة الفنية وتصليح العطل أو تغيير العداد إن كان ذلك ضروريا على نفقتها الخاصة.