مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتصنيعها وإستهداف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،لاسيما إستهداف وضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد أسفرت جهود إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (كمية من الحشيش المخدر - مخدر موضعى يستخدم فى تصنيع الحشيش المخدر- كمية من عجينة الحشيش المخدر معدة للتصنيع- كمية من نبات عشبى أخضر اللون - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الحشيش المخدر- مبلغ مالى - 3 هاتف محمول- سيارة - أدوات التصنيع) بحوزة (3 أشخاص) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار ويتخذوا من معرض "إيجار سيارات" مستأجر لأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة البساتين مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم .

وفى سياق آخر تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته المركز بدون ترخيص وبدون تصريح من الجهات المعنية ، ومزاولة مهنة طبيب بدون ترخيص وحيازته أدوية مخدرة غير مصرح بإستخدامها إلا تحت إشراف طبى والمحظور التعامل بها بالبيع خارج المستشفيات المخصصة لذلك ، وعثر داخل المركز على (كمية من المواد والأقراص المخدرة وأدوية علاجية وشرائط لتحليل المخدرات) .

بمواجهته إعترف بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.