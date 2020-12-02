توقيع الكشف الطبي على 1594 مريضا بقافلة طبية في الدقهلية

نفذت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية "جاليا الأولى" التابعة لمركز بلقاس، علي مدار يومين، تمكنت خلالها من الكشف على 1594 موطنا تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوفير حياة كريمة لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم، إن قافلة طبية توجهت لقرية "جاليا الأولى" مركز بلقاس في 30 نوفمبر، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وضمت 10 عيادات متخصصة شملت: 2 عيادة باطنة و 2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة وأسنان.

وأضاف مكي، أن القافلة نفذت 364 كشف باطنة، و 419 كشف أطفال، و 226 عظام، و 83 جراحة، و 184 جلدية، و 171 نسا وتنظيم أسرة، 147 أسنان.

وأشار إلي توفير 134 صنفا من الدواء لعلاج الحالات، كما تم إجراء عدد 284 تحليل للمرضى، وإجراء 178 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، إلى جانب عقد 42 ندوة تثقيفية، وفحص 140 مريضا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 13 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة واستصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة.

يذكر أن مديرية الصحة بالدقهلية وضعت خطة خلال شهر ديسمبر 2020 ؛ وتشمل تنفيذ 6 قوافل مجانية بقرية جاليا الأولى بمركز بلقاس من 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، وقرية اليوسيفية بمركز بنى عبيد، يومي (7،8 ديسمبر)، وقرية دميانة بمركز بلقاس (يومي 11،12 ديسمبر)، وقرية الشركة 2 بمركز دكرنس يومي (14،15 ديسمبر)، وقرية المالحة، بمركز المنصورة، يومي (21،22 ديسمبر)، وقرية الروضة، بمركز بلقاس يومي (28،29 ديسمبر).

وأكد مكي على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة.