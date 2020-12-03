خطوات فتح محفظة إلكترونية على الموبايل وطريقة استخدامها

وصل إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية، بحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بواقع فودافون 65%، وأورانج 23%، واتصالات 11%، و"وي" 1%.

وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر ومارس من العام الجاري لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17%، بواقع 14.4 مليون محفظة إلكترونية في شهر أكتوبر مقارنة بـ12.3 مليون محفظة في مارس، وزيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نُفذت باستخدام المحافظ بنسبة 156%، حيث بلغت 9.9 مليون عملية إلكترونية شهريًا في أكتوبر مقارنة 3.9 مليون عملية في مارس، إضافة إلى زيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية في أكتوبر مقارنة بـ1.2 مليون عملية في مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيها.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير خطوات فتح محفظة على الهاتف المحمول:

- تحميل تطبيق "أبلكيشن" المحفظة من على المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول.

- ربط المحفظة الذكية على رقم الهاتف المحمول للعميل، بشرط عدم إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد.

- تقديم المحفظة الذكية لعملاء البنك ولشركات الاتصالات.

- إصدار المحفظة من خلال أي فرع من فروع البنوك، او شركات المحمول أو الاتصال بخدمة العملاء.

استخدامات المحفظة الذكية:

- تتيح المحفظة الذكية خدمة السحب أيضًا من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 5 آلاف جنيه، طبقًا لتعليمات البنك المركزي أو من خلال ماكينات "فوري".

- سداد كافة الفواتير إلكترونيًا التي تتيح شركة "فوري" سدادها من الكهرباء والمياه والغاز والمدارس وغير ذلك.

- دفع المشتريات إلكترونيًا لدى التجار الذين لديهم ماكينات "فوري".

- تحويل الأموال من محفظة لأخرى بشرط لا تزيد عن الحدود المسموح بها يوميا أو شهريًا.