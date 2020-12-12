إلهام شاهين عن فوزها بجائزة "القاهرة السينمائي": مش بشبع جوايز

أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن جائزة أفضل ممثلة بالدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم "حظر تجول"، جائزة هامة جدا بالنسبة لها، وكانت فرحانة للغاية وقت تسلمها، قائلة "فرحت جدا بجايزة أحسن ممثلة، وكل ما باخد من جوايز مبشبعيشي، وكل جايزة ليها طعم جديد وجميل".

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة "TeN"، أن مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم بالنسبة لها من أي مهرجان أخر في الدنيا، وأن جمهورها كل العرب من كل مكان في العالم، لكن جمهورها الأساسي هم المصريين، وهو ما تهتم به بالدرجة الأولى، وأن ينجح الفيلم في مصر في الأساس.

وأوضحت أن مشاركة الفيلم في المهرجان، يمثل تكريما للفيلم في حد ذاته، دون أية جوائز، فهو يمثل قيمة للفيلم أن يقع عليه الاختيار للمشاركة بهذا المهرجان.

وأشارت إلى أنها شعرت بأنها فازت بالجائزة ليس في يوم الختام فقط، ولكن يوم العرض الأول للفيلم بالمهرجان، فرد الفعل من الجمهور كان أكثر من رأئع، وفاق كل توقعاتي، فالناس كانوا يبكون من قلوبهم، وبعدها يضحكون من قلوبهم أيضا، ثم يصفقون من كثرة الضحك، فالفيلم كان له تأثير على الجمهور في كل لحظة.

وأكدت "شاهين"، أن الفيلم يحمل فكرة جديدة تماما، وقضية جديدة، لم يتطرق لها أحد من قبل، قائلة "ده اللي حقيقية نقول عليه محدش عمله قبل كدا، قضية شائكة جدا، محبيش اتكلم عليها كتير، لأننا بنخجل منها، وقضة مخزية جدا، ممكن تتسبب في مشاكل كتيرة، واننا نكفر بكل القيم الأنسانية والإخلاقية.

فيلم "حظر تجوال"، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وشارك في بطولته إلى جوار الفناة إلهام شاهين، كلا من أمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي وعارفة عبدالرسول واخرون.