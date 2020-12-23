انتداب المعمل الجنائي لكشف غموض حريق معرض سيارات ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في معرض للسيارات بنطاق الطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية، بعدما تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإنقاذ المنطقة من كارثة.

وتبين من المعاينة الأولية احتراق 3 سيارات كلياً، و4 سيارات جزئياً، بإجمالي 7 سيارات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ باقي السيارات المتواجدة داخل المعرض، ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وقُدرت الخسائر المبدئية بأكثر من مليون جنيه.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من العميد عمرو حرب، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل معرض سيارات في نطاق دائرة مركز شرطة بنها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

وعلى الفور، انتقل النقيب محمد رجب، رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ، و3 سيارات إطفاء، وتبين ان الحريق قرب قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون إصابات، وتبين احتراق 7 سيارات، من ضمنها 3 سيارات احترقت كلياً.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام لكشف ظروف وملابسات الحادث، وتم التحفظ على مكان الحريق، وأُخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة كشف غموض الحادث.

ومن جانبه، أمر اللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها، لتقدير الخسائر، ومراجعة تراخيص المكان، ومدى توافر إجراءات الأمن والسلامة المهنية، ومدى قانونية إقامة المعرض، ومعاينة المكان ومراجعة الاحتياطات اللازمة في حالة الحريق والعيوب الفنية.