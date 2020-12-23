رئيس جمعية مستثمري الغاز: الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، إن الاكتشافات الجديدة التي أعلن عنها خلال الفترة الحالية متوقعة، ومن المتوقع اكتشاف العديد منها وأكثر، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الاكتشافات بفضل المزايدات والعقود والإسنادات التي نفذتها وزارة البترول للشركات العالمية الكبرى، في مجال البحث والاستكشاف.

وأشار سعد الدين إلى أن نتيجة هذا الكشف الجديد الذي أعلنت عنه شركة إيني الايطاليه اليوم سيأتي ثمارة وإنتاجه الفعلي خلال سنتين قادمتين.

ولفت رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن العديد من الاكتشافات البترولية الجديدة؛ نظرا لأن الوزارة وقعت 73 اتفاقية مع شركات عالمية، للاستكشاف والبحث خلال الـ3 سنوات الماضية.

ونوه الدكتور محمد سعد الدين، إلى أن الاكتشافات الجديدة تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، للعمل في قطاع البترول المصري، نظرا لإيجابية الاكتشافات، ما يعطي مصداقية أكثر للقطاع في أعين المستثمرين.

وكانت شركة «إيني» الإيطالية، أعلنت اليوم، اكتشاف نفطي جديد في «امتياز تطوير مليحة» في الصحراء الغربية المصرية، من خلال حفر بئر «أركيديا 9»، في منشأة «أركيديا سود»، الواقعة على بعد 1.5 كيلو متر، جنوب حقل «أركيديا»، وهو قيد الإنتاج بالفعل، ويضيف الاكتشاف الجديد 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى إنتاج الامتياز.