باسم سمرة ينتهي من تصوير «النهارده يوم جميل»: فيلم يستحق المشاهدة

انتهى الفنان باسم سمرة من تصوير فيلمه الجديد «النهارده يوم جميل»، حيث استغرق ما يقرب من 3 أشهر تصوير كاملة، مع المخرجة نيفين شلبي فى أول تجاربها السينمائية الطويلة.

وأكد «سمرة» لـ«الوطن»، أنه وافق على الدور لعدة أسباب، أهمها أن العمل يتناول الأحداث بشكل جديد، وفي إطار مشوق في التناول والعرض البصري السينمائي، إضافة إلى أن فريق العمل متميز.

وأضاف، أن الفيلم يستحق المشاهدة، نظراً للمجهود المبذول خلال أحداثه رغم أنه أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة نيفين شلبي، مشيرًا إلى أنه يجسد دور زوج الفنانة نجلاء بدر، بحسب الأحداث، ومتمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأكد «سمرة» أنه يريد باستمرار تقديم كل الأدوار الجديدة، بعيداً عن أي أعمال قدمها من قبل متشابهة مع أعماله الأخرى، لأنه بطبعه يحب التجديد وتقديم كل ماهو جديد لجمهوره، لاسيما أن الأعمال المأخوذة عن قصص روائية يكون له شكل خاص على الشاشات، لذا فإن هذا العمل سيحقق نجاحاً كبيراً بمجرد عرضه، مشيراً إلى تحمسه الشديد لمتابعة رد فعل الجمهور خلال الأيام المقبلة.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية «سوق العرسان» للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم، لكن على العكس فإن الفيلم منصف للرجل والمرأة معًا، دون الانحياز لأى طرف فى إطار مشوق جديد فى التناول والعرض البصرى السينمائي.

وانطلق تصوير الفيلم منذ فترة تحت اسم «سوء الرجالة» حتى تغير لاسمه الجديد «النهادرة يوم جميل»، ويشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وانتصار، وفراس السعيد، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، وإخراج نيفين شلبي، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس مني الزرقاني.