رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لخدمة 2.5 مليون مشترك بتوزيع البحيرة

نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 2,5 مليون مشترك، منهم 800 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الأغراض الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى، في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد والتوسع بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة بنطاق الشركة بمحافظات البحيرة ومطروح ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وقرى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تخدم مشروعات صناعية واستصلاح الأراضي

وتخدم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مشروعات استصلاح الأراضي وعدد غير قليل من المواقع الصناعية، كما تقدم خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة ومحافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم، وحتى واحة سيوة جنوبا ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية وجزء من محافظة الإسكندرية.

تقدم الشركة خدماتها على مستوى القطاعات الآتية

- قطاع توزيع شمال البحيرة

- قطاع توزيع وسط البحيرة

- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

- قطاع توزيع شمال النوبارية

- قطاع توزيع مطروح

- قطاع توزيع الساحل الشمالى

فى مجال الطاقة المتجددة

تم استلام وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10م.وات، بتكلفة إجمالية 24.4 مليون دولار، وربط 48 محطة شمسية بإجمالي قدرة 3723.625 ك.وات، من بينهم 11 محطة ملك للشركة بقدرة 262.265 ك.وات، و37 محطة ملك للغير بقدرة 3461.36 ك.وات، مع تركيب 11 محطة أعلى مبانى الشركة بإجمالى تكلفة قدرها 3,5 مليون جنيه، من بينهم 6 محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها على شهادة التأهيل.

فى مجـال ترشـيد الطـاقة

تم بيع عدد 1,5 مليون لمبة LED بقدرات (4 & 6& 9) وات، بمنافذ قطاعات الشركة للمشتركين ترشيدا لاستهلاك الطاقة.

- تم استبدال جميع اللمبات بالمبانى الإدارية بالشركة بلمبات Led قدرات مختلفة .

- تم تجهيز معمل اختبارات مركزي بديوان عام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والذي تم توريده كمنحة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة لإجراء الاختبارات الكهربية والضوئية بلمبات LED واللمبات الصوديوم، وجميع مهمات الإنارة الموردة للشركة والمحافظات الواقعة فى نطاق الشركة.

مشروع تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

وبلغت الاعتمادات المالية لمشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية والذى يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة والمنوط بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفيذه تكلفة قدرها 240 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى عدد القرى المستفيدة والصادر لها أوامر تنفيذية خلال الثلات سنوات من هذا المشروع 250 قرية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

وتقوم الشركة بسرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.