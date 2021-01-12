تقديم 235 ألفا و830 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفاده من مد مهلة التصالح، ودفع 30% قيمة جدية التصالح، ممن يسددون خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار، والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية، استقبلت 235 ألفا و830 طلبا حتى اليوم 12 يناير 2021، وتحصيل نسبة 30 % قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تعاقد 378 ألف و441 مواطن للإستفادة من الغاز الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية ، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية تبذل قصارى جهدها لسرعة توصيل الغاز الطبيعى لجميع أنحاء المحافظة ، مؤكداً التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذى و الشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين ، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.

ويذكر ان شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح – أبوكبير – فاقوس - أبوحماد – كفر صقر) تحقق خطى سريعة فى معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين وتحقيق إنجاز كبير فى توصيل الغاز بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.