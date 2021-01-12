ضبط مندوبي دعاية بالدقهلية روجا أدوية مقلدة على أنها أصلية

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية اليوم، القبض على اثنين من مندوبي الدعاية التابعين لإحدى شركات الأدوية بتهمة الغش التجاري، لغش أدوية لعلاج القولون وعسر هضم و«فوار فروت»، وبيعها علي أنها أصلية.

خرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين، وبتوجيهات من الادارة العامة للتفتيش الصيدلي.

القبض على اثنين من مندوبي المبيعات

وشن فريق من مفتشي الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة حملة للمرور على إحدى صيدليات مدينة المنصورة، بالتنسيق مع الشرطة، حيث تم القبض اليوم على اثنين من مندوبي الدعاية تابعين لإحدي شركات الأدوية، أحدهما طبيب أسنان والآخر حاصل علي بكالوريوس تجارة.

وبحسب بيان لمديرية الصحة بالدقهلية، فإن مندوبي المبيعات متهمان بغش منتج دوائي باسم «فيرماتا» وهو عبارة عن أكياس فوارة لـ«علاج القولون»، وعسر الهضم وسعره 65 جنيها للعبوة، بتصنيع عبوات مشابهة للأصلية، وقاما بوضع أكياس منتج آخر باسم «فوار فروت» سعر العلبة بـ6 جنيه، وقاما بوضع شعار المنتج الأصلي على المنتج المغشوش.

القبض على المتهمين

وأكدت المديرية أن مثل هذا التصرف يندرج تحت قانون الغش التجاري والتدليس، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى الخاصة بصحة المواطن، وتم التحفظ على كميات الأدوية المعروضة للبيع والمغشوشة، لعرضهما على النيابة العامة، مع الأدوية المحرزة.

وجرى تحرير محضر قسم أول المنصورة برقم 497 لسنة 2021 جنح، وما يزال المتهمين قيد التحقيق للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدي لكافة أنواع الغش والاتجار غير القانونية لردع المخالفين.