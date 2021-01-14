كسح تجمعات أمطار اليوم الأول لنوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية (صور)

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال نوة «الفيضة الكبرى»، أولاً بأول، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكداً على استمرار العمل على كسح وشفط اي تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة، واستقرار الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، تابع محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم شفط تراكمات المياه بشارع «فيكتور عمانويل»، وأسفل كوبري «الناموس»، وكوبري «كليوباترا»، ومطلع كوبري «أبيس».

وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكافة البؤر الساخنة، أسفل الانفاق والكباري، ومنها «نفق عبد المنعم رياض، بشارع قنال السويس، ونفق منشاة كوبري محرم بك، وانفاق طريق الكورنيش الابراهيمية وكامب شيزار والشاطبي والسلسلة، وشوارع طريق الحرية، وجواد حسني، والسلطان حسين، وميدان الخرطوم، وشامبليون، وشوارع منطقة محرم بك، وكارفور، والداون تاون، وطريق المحمودية».

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع «مصطفى كامل، وأمين حسونة، ومساكن عثمان».

وواصل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزة ثاني، متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم كسح تراكمات مياه الامطار بشارع «25 بحرية»، ومنطقة طوسون.

وعلى الصعيد ذاته، تابع محمود بريك، رئيس حي العامرية ثاني، أعمال تصريف مياه الامطار بشارع «الكينج» بجوار السكة الحديد، من مزلقان «الوادي» حتى «الديزرت هوم».