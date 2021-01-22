بعد فيديو توثيقي.. الأمن يلاحق شابين تحرشا جسديا بفتيات في إمبابة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تلاحق شابين بتهمة التحرش بعدد من الفتيات أثناء سيرهن في شوارع بإمبابة، موضحة أن المتهمين يستقلان دراجة نارية، ويقومان بهتك عرض الفتيات عن طريق ملامسة مواضع حساسة من أجسادهن، مشيرة إلى أن المارة لم يتمكنوا من الإمساك بهما، بسبب سرعة هروبهما عقب تنفيذ الجريمة.

الفتيات حررن محضرًا بالتحرش

أضافت المصادر، أن الفتيات حررن محضرًا في قسم شرطة إمبابة حمل رقم 1930 جنح إمبابة، وأن أجهزة الأمن انتقلت إلى الأماكن التي أرشدن عنها، خلال تعرضهن لجريمة هتك العرض، إذ أكدن أن وقائع التحرش بهن تكررت في شارع الوحدة بإمبابة، وأن المتهمين اعتدوا عليهن بالضرب بالأيدي، عندما حاولن التصدى لهما، قبل أن يتمكنوا من الهرب.

فيديو يوثق التحرش

أشارت المصادر الأمنية، أن الفتيات قدمن فيديو يظهر تعرضهن للضرب من قبل أحد المتهمين، الذي حاول سحل إحداهن في الشارع، وأن أجهزة الأمن بدأت في فحص الفيديو، تمهيدًا للقبض على المتهمين، وتقديمهما إلى النيابة العامة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أصحاب المحال التجارية القريبة، من مكان الواقعة، الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الإمساك بالمتهمين، بسبب سرعتهما في الهروب.

تحديد هوية المتهمين بالتحرش

أكدت المصادر، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين من خلال ظهورهما في الفيديو المقدم من الفتيات، الذي يوضح اعتداء أحدهما على 3 فتيات بالضرب بالأيدي، ومحاولة سحل فتاة أخرى، بينما كان المتهم الآخر يستقل دراجة نارية في وضع التشغيل، وتمكنا من الهرب عندما شاهدا عدد من المارة يقتربون منهما، عن طريق السير بسرعة كبيرة بواسطة الدراجة النارية الخاصة لديهما.