خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات: 12 تخصصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد المحافظات التي تنطلق بها القوافل، أماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا، هي:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

المحافظات التي تنطلق بها قوافل «حياة كريمة»

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» اليوم في عدة مناطق بـ4 محافظات، هي:

ـ منطقة البشندي، مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

ـ منطقة بلال بن رباح، مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.

ـ منطقة الآمال، مركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان.

ـ منطقة السلام مركز الحمام، بمحافظة مطروح.

وأضافت الوزارة، أن القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سابقا، أعلن أنّ قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية، جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفًا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.