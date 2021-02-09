عاجل.. ابنة صالح مهران لـ«الوطن»: عزاء والدي عند المقابر بسبب كورونا

قالت الإذاعية أميمة مهران، ابنة الإذاعي الراحل صالح مهران، إنها تنتظر استخراج تصريح دفن والدها لتحديد موعد ومكان تشييع جنازته.

وأضافت أميمة لـ«الوطن» أنها ستتلقى عزاء والدها عند المقابر فقط، نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من وباء «كورونا».

وتوفى الإذاعي صالح مهران، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونعت أميمة والدها، بنشر صورة جمعته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، معلّقة: «من أعز صور ذكريات بابا الله يرحمه، بعيد نشرها مصحوبة بما كتب، (مع عبدالناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبدالناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب كل المصريين، كل العرب، كل الأفارقة، وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين».

ولد الإعلامي الراحل في 5 سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، وحصل على دبلوم إعلام قسم «إذاعة وتليفزيون» عام 1974 من جامعة القاهرة.

تدرج الإذاعي صالح مهران في المناصب إلى أن أصبح مديرا عاما للتخطيط الموسيقي والغنائي في عام 1991م.