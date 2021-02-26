فحص 497 مواطنا في قافلة صحية بالضبعة «صور»

أعلنت صحة مطروح انتها فعاليات قافلة طبية بقرية «جلال»، بمركز ومدينة الضبعة والنجوع والتجمعات السكنية التابعة لها فى المناطق النائية، تحت رعايه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم، إن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية والأدوية بالمجان لتقديم الخدمات لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها، ضمن خطة المديرية للقوافل العلاجيه بمدن ومراكز المحافظة والتى تنفذها إدارة القوافل بصحة مطروح، تحت إشراف الدكتور محمد على وكيل المديرية.

وأضاف أن القافلة الطبية أنهت أعمالها، التى إستمرت على مدار يومين نجحت خلالهما فى توقيع الكشف الطبي على 231 مريضا في اليوم الأول، و 266 مريض في اليوم الثاني بإجمالى 497 فردا، مع صرف جميع أنواع الأدوية للمواطنين بالمجان، والتوصية من الأطباء باجراء أى عملية جراحية بالمجان يحتاجها المواطنين من خلال المستشفيات الحكومية المختصة بنطاق المحافظة، طبقا لكل حالة على حده.

وأشار إلى أن الأطباء والإخصائيين أجروا التحاليل الطبية لعدد 19 مواطنا مع العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنه لعدد 49 مواطنا، لافتا إلى أن القافلة نفذت أعمال تثقيف صحي على مدار يومين من خلال ندوات تثقيفية مع الأهالى إستهدفت السيدات من الأمهات والفتيات وشارك بها 96 مواطن من أبناء القرية والنجوع المجاورة لها.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة تكثف القوافل الطبية للوصول إلى المناطق النائية مترامية الأطراف فى بعض المراكز والمدن بمطروح، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان والتى يحتاجها المواطنين من الكشوفات والعلاج اللازم لهم بالإضافة إلى العمليات الجراحية فى المستشفيات طبقا لتقارير الأطباء.