في 7 خطوات.. دليل المواطن للحصول على رخصة بناء جديدة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن دليل المواطن للحصول على رخصة بناء وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، بشرط أن يكون العقد المشهر هو شرط أساسي للتقديم للحصول على التراخيص اللازمة، وتسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص.

كما يلتزم باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من نفس القانون والالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع.

7 خطوات للحصول على ترخيص بناء جديد

1- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك المركز ويرفق به «صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية»، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات الاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحتويها ملف الرخصة.

2- يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا التوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفى كافة المستندات.

4- يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.

6- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

7- حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.