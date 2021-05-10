محافظ القليوبية يتابع الحملات المكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية، شملت جميع أنحاء المحافظة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية، حيث قام المحافظ بمتابعة الحملة المكبرة بمدينة كفر شكر يرافقه اللواء هشام رفعت رئيس المدينة.

وأشاد محافظ القليوبية بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمدينة كفر شكر بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا .

وأشار المحافظ إلى تحرير 226 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك مساء أمس الأحد، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 151 شيشة وغلق 12 مقهى وتحرير 23 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وأسفرت الحملات على مدار الأربعة أيام الماضية عن ضبط 875 شيشة و تحرير 976 محضر عدم ارتداء كمامة و تحرير 183 محضر مخالفة لقرارات الغلق وغلق 95 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس 22 أبريل وحتى أمس الأحد عن ضبط 6472 شيشة و تحرير 4429 محضر عدم ارتداء كمامة و485 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 528 مقهى مخالفة.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القليوبية المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.