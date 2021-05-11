في ظل كورونا.. 7 قرارات عاجلة بالإسكندرية استعدادا لعيد الفطر 2021

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشهدت محافظة الإسكندرية، 7 قرارات عاجلة بالإسكندرية استعدادًا لعيد الفطر 2021 في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19»، وجاءت كالتالي:

غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء في عيد الفطر

- أصدر «الشريف» تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، بالإضافة إلى منع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد.

غلق المطاعم والسينما والمسارح في التاسعة مساءا

- وجّه المحافظ على الاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح، وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

- التشديد على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة، لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حملات مكثفة على الأسواق خلال عيد الفطر

- تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق، وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تكثيف أعمال النظافة حول المساجد قبل صلاة عيد الفطر

- التوجيه بتكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين على مستوى الأحياء، وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد، كما تم التأكيد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء.

محافظ الإسكندرية يناشد المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

- وناشد «الشريف» المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مشددًا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

أرقام غرفة عمليات محافظة الإسكندرية خلال عيد الفطر

- وفي ذات السياق، أكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم علي أرقام تليفونات «034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137» أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات كان على رأسها غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين.

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد، وصلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة، بالإضافة إلى حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.