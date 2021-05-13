مؤلف «إحنا مش بتوع حداد»: كان هدفنا إن شعب مصر اللي يقول للعالم

تفاعل العديد من الجمهور مع الكليب الغنائي «إحنا مش بتوع حداد»، الذي طرح مع نهاية مسلسل الاختيار 2 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وجاءت فكرة كليب «إحنا مش بتوع حداد»، بجمع كل أبطال الجزءين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، واعتمد في الأغنية على أن يغنى كل المتواجدين في الكليب بصوتهم، ولم يستعان بمطرب لغناء الأغنية.

من جهته، قال شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، إن الهدف من الأغنية والرسالة «أن شعب مصر هو اللي بيقول، لكن لو تم الاستعانة بمطرب هيبقي المطرب بس هو اللي بيقول».

وتابع «راؤول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الرسالة من الكليب إن شعب مصر كله هو اللي بيقول للعالم احنا مش بتوع حداد، والدليل على كدا تصوير الكليب فبيجمع الجيش والشرطة والفنانين والأطفال وكل فئات المجتمع، وليس شخصا واحدا».

وأكد الشاعر أحمد حسن راؤول، أنهم ظلوا لمدة 3 أيام متتالية في الاستوديو لكي يتمكنوا من أن يظهر العمل بأفضل شكل ممكن، وقدموا مجهودا كبيرا للغاية، من أجل هذا الأمر.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار2 هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وسلوى عثمان ورياض الخولي وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم نضال الشافعى ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد فهمى وأحمد حلمي وأحمد عز، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.