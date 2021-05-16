توريد 136 ألف طن قمح بنسبة مستهدف 68% ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، عقب استئنافها أمس السبت، بعد توقفها أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وقال محافظ بني سويف إن إجمالي الكميات الموردة من القمح حتى اليوم الأحد، وصلت إلى 136 ألف و588 طن، بنسبة تقدر بنحو 68% من إجمالي المستهدف توريده من محصول هذا العام.

وناقش محافظ بني سويف تقريراً لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/ 2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة، برئاسة مدير عام التموين، وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومديري التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وتبلغ المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز محافظة بني سويف حوالي 123 ألف و416 فداناً، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألف و488 إردباً، بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.