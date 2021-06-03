«الغش للركب».. إحالة ثاني لجنة للتحقيق بعد شكوى مواطن بقنا

قررت مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، وفاء محمد رشاد، مساء اليوم الخميس، إحالة لجنة السادات الإعدادية بدشنا، للتحقيق أمام الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، بعد تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى بوجود غش داخل إحدى اللجان، ووجود حالة من عدم الانضباط، وعدم الالتزام بقواعد لجان الامتحانات، موكدة أنه لا تهاون مع المقصرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حسب تعليمات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقالت مدير الإدارة التعليمية إنها ستطبق القانون بكل حزم لمواجهة الغش وعدم الانضباط، داخل اللجان لتحقيق تكافوا الفرص، والمساواة، والشفافية، والحيادية، والعدالة بين جميع الطلاب، كما أكدت أنها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بسير الامتحانات والإخلال بمبدأ الحيادية والعدالة بين الطلاب في الامتحانات.

وفي وقت سابق، قرر اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إلغاء ندب رئيس لجنة امتحانات مدرسة الاشراف الغربية الإعدادية بمركز قنا، والمراقب الأول وجميع المراقبين والملاحظين، وتحويلهم للتحقيق بمعرفه الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم في قنا، مع إيقاف رئيس اللجنة عن العمل، تمهيداً لإحالته للمحكمة التأديبية، لقيامهم بتسهيل عملية الغش الجماعي، ووجود حالة من عدم الانضباط باللجنة، وعدم الالتزام بقواعد لجان الامتحانات، وتقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي.

كما قرر محافظ قنا إخطار لجنة النظام والمراقبة بالمديرية بتصحيح أوراق لجنة مدرسة الأشراف الغربية في لجنة خاصة، نظراً لوجود حالات غش جماعي داخل لجان الامتحانات بالمدرسة، وعدم انضباط العملية الامتحانية بها.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ قنا لمدرسة الأشراف الغربية الإعدادية، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من خلوها من أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، رافقه خلالها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم لمواجهة أساليب الغش، موجهاً بتنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها، لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان وخارجها، حتى يحصل كل طالب على كامل حقه، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والحيادية والعدالة.