باحثة مصرية: اكتشاف علاج بديل للكورتيزون بدون أعراض جانبية خطيرة

قالت الدكتورة منار التباع، الباحثة بمعهد البيئة الصحراوية بجامعة مدينة السادات، إن المعهد توصل لعلاج من شأنه أن يكون بديلا للكورتيزون، وهو مضاد قوي للالتهاب، ما سيخفف من حده الالتهابات المصاحبة لمرضى فيروس كوورونا، ولن يكون به ذات الأعراض الجانبية الخطيرة الناتجة من استخدام الكورتيزون.

يقلل من حدة الالتهابات المصاحبة لفيروس كورونا

وأضافت «التباع»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الأبحاث قد توصلت لدواء يقوم بتنشيط الأنزيم الذي يعمل به علاج الكورتيزون بشكل غير مباشر، وبالتالي سيقلل من حده الالتهابات المصاحبة لفيروس كورونا.

وأوضحت أن الميزة في ذلك الدواء أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد وافقت على ذلك الدواء منذ عام 2011 ويتم وصفه بالأسواق المحلية والعالمية للمرضى المصابين بالتهاب الشعب الهوائية المزمنة، كما أنه آمن إلى حد كبير، «ممكن يتم استخدامه في مجموعة مرضى السكر والضغط وكبار السن».

وأكدت أن اهتمام الفريق البحثي للجامعة اهتم بنشر المعلومات حول ذلك العقار لتوثيق المعلومة والفكرة، ثم سيتم التواصل مع وزارة الصحة للبدء في التجارب الإكلينيكية، «الدواء ده ملهوش أي تأثير كمضاد للفطريات كالفطر الأسود، ولكن الفطر الأسود هو موجود منذ سنوات عدة، والسبب في بداية ظهوره هو الاستخدام السييء للكورتيزون خلال تلك الفترة، وقلل المناعة بطريقة كبيرة جدا للمرضى المصابين بكورونا».