جروح قطعية وكسور.. إصابة 3 أشخاص فى تجدد مشاجرة ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بكدمات، في تجدد مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف، لضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة للمرة الثانية بقرية حاجر بنى سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنى سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط أطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها.

وتبين أن المصابين هم: «ثابت.س.م»، 46 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالأنف حوالى 2 سم، و«محمود.ع.س»، 40 سنة، مصاباً بجرح أعلى العين اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، و«سيده.ا.ع»، 45 سنة، مصابة بجروح قطعية بالوجه وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان، وجار تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قرية حاجر بني سليمان، شهدت أمس إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إثر مشاجرة بالأيدي والعصى، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف، لضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.