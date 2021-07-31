تنفيذ 15 ألفا و627 مشروعا للشباب بـ2.4 مليار جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 15 ألف و627 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و419 مليون و921 ألف جنيه، لتوفر 48 ألف و563 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها (تجارة سيراميك، وتجارة مفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع أرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا، وغيرها).

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي، والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 ( اليوبيل الفضي)، والمُقرر أن تنطلق فعالياته خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ووجه المحافظ المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بسرعة الانتهاء من تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق، مشدداً على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الضيوف والوفود المشاركة بالمهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بعراقة محافظة الشرقية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.