في الغربية.. البكاء مستمر بسبب صعوبة امتحاني الإستاتيكا والأحياء

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، خروج طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبتي «علمي رياضة وعلوم»، في حالة من الحزن والبكاء المستمر بسبب صعوبة أسئلتي امتحاني مادتي «الأحياء والإستاتيكا» بسبب طول الأسئلة والاحتياج إلى تفكير عميق ووقت إضافي للإجابة عليها وهو ما تسبب في إصابة أولياء أمورهم لانتهاء ماراثون الثانوية العامة على مستوى لجان الثانوية بمدارس المحافظة.

في ذات السياق، كشف ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلقي أي شكاوي رسمية من جهة طلاب المرحلة الثانوية العامة عقب بدء امتحان مادتي الإستاتيكا والأحياء بكافة لجان الثانوية العامة بالمدارس.

عمليات الثانوية العامة: لم نتلق أي شكاوى

وأشار «حسن» أن الغرفة لم ترصد أي وقائع غش باللجان ولا شكاوى من أولياء أمور الطلاب، موضحا ضرورة إنهاء إجراءات عاجلة بتشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الامتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية؛ للحد من ظواهر أي وقائع الغش وتسريب امتحان المادتين للطلاب والطالبات شعبتي علمي «رياضة وعلوم».

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية احقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب.

وأوضح أن لجان تستقبل يوميا نحو 31571 طالبا الامتحان علي مستوي 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

كما تابع وكيل التعليم أداء غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية؛ للحد من أي ظاهرة لوقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الامتحانات على مستوى كافة اللجان بالمدارس.

وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش، مشيرًا إلى الضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

وأضاف وكيل التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق فى عملهم لخدمة أبنائنا الطلاب.