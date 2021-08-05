إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر «القات» بجمارك مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة، مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من مخدر «القات» بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن، اشتبه أيمن علي محمد، المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب يمني قادم من اليمن، حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي.

المضبوطات كانت بصحبة يمني عائد من اليمن

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة شيماء علي، مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، الذي أكد الاشتباه في وجود كثافات كبيرة.

وبالعرض على محمد حميدة، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب مكونة من مجدي عزت، ومحمد إبراهيم شاكر، وسيد فؤاد سيد، مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان، ومحمد أمين، مديري الحركة، فتبين وجود عدد من الأكياس بها نبات أخضر اللون، يشبه مخدر «القات» مخبأة بين خليط من التوابل، كما تبين وجود حقيبة أخرى، ضمن الحقائب تخص الراكب بها 6 أكياس بوزن إجمالي 55 كجم كيلو جرام.

وتم الجرد والتحريز بلجنة من أحمد عبدالله، وأشرف عدلي، مأموري الجمرك.

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة2021 ضد الراكب

وقرر محمد حميدة، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة2021 ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، المشرف على الإدارة المركزيه لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.