مواعيد امتحانات القبول بمعاهد التمريض ببورسعيد.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية موعد عقد امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد «رعاية الفنية للتمريض»، والتابعة لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك للعام الدراسي 2021/ 2022، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الجنسين.

وتابع بيان الهيئة أن المعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، هما معهد «رعاية المبرة الفني للتمريض»، ومعهد «رعاية السلام الفني للتمريض»، ويشترط للالتحاق بالدراسة بهما حصول الطلاب من الجنسين على مجموع درجات بدءاً من 280 درجة وحتى 269 درجة في الشهادة الإعدادية، كما يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بالدراسة مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ومن أبناء محافظة بورسعيد، وتستمر مدة الدراسة بأيٍ منهما 5 سنوات.

وأضاف البيان أنه تم تحديد يومين لإجراء امتحانات القبول بكلا المعهدين، بواقع يوم للطلاب الذكور وآخر للإناث، حيث أشار البيان إلى تخصيص يوم الاثنين 16 أغسطس لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية المبرة الفني للتمريض، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية السلام الفني للتمريض، وذلك للطالبات المتقدمات من الإناث.

فيما تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية المبرة الفني للتمريض، ويوم الخميس الموافق 19 أغسطس لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية السلام الفني للتمريض، وذلك للمتقدمين من الذكور.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم بدء الامتحانات في الأيام المقررة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أثناء عقد الامتحانات.

ولفت بيان الهيئة إلى أنه يشترط للمتقدمين للالتحاق بمعاهد «رعاية الفنية للتمريض» الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم للالتحاق بالمعاهد السالف ذكرها، ولايقل سن المتقدم في بداية العام الدراسي عن 14 عاماً و6 شهور، على أن تكون الأولوية لقبول الطلاب أصحاب المجاميع المتقدمة.

كما يشترط اجتياز المتقدمين لعدة اختبارات، تشمل اختبار الإملاء في اللغة العربية، اختبار اللغة الإنجليزية، الكشف الطبي، كشف الهيئة، الذي يتضمن الاختبار الشخصي واختبار القدرات.

السبكي: التمريض محور أساسي للوصول لأعلى مستويات الجودة الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بهيئة التمريض بدءاً من التعليم الفني وصولاً إلى الكوادر التمريضية من العاملين بصفوف الفرق الطبية داخل كافة منشآت الهيئة، هو محور أساسي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الصحية، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تبني عدة خطوات، سواء على مستوى المناهج أو على مستوى المظهر العام، الذي يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، من خلال تخصيص زي موحد «يونيفورم» لكافة كوادر التمريض بمختلف درجاتهم الوظيفية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تخصيص زي مميز لدارسي التمريض، سواء للدراسة النظرية أو العملية داخل معاهد رعاية الفنية للتمريض.

السبكي: نولي اهتماماً خاصاً بالتعليم الفني والتقني لأفراد هيئة التمريض

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم الفني والتقني لأفراد هيئة التمريض داخلها، وتوفر كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز لهم، لتواكب أحدث الخدمات الطبية، وبما يتسق مع معايير الجودة العالمية، باعتبار طواقم التمريض هم الشريك الأساسي وحجر الزاوية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وتم ترجمة هذا الاهتمام بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لمديري ومدرسي مدارس التمريض بالهيئة، نظراً للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم مسئولين عن استخدام أحدث طرق التدريب والتقييم للطلبة، علاوة على تطوير مناهج التعليم بالمعاهد الفنية للتمريض، وجعل الدراسة بها باللغة الإنجليزية، والاستعانة بالخبرات التدريبية الأجنبية لتدريب الدارسين والدارسات.