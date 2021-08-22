«البحوث الزراعية» يبدأ في إنتاج قطن ملون طبيعيًا

قال الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم بحوث تربية القطن، بمركز البحوث الزراعية، إن معهد بحوث القطن بدأ هذا العام في زراعة أول فدان من القطن المصري الملون طبيعيًا، بـ3 ألوان طبيعية، وهي البني والأخضر والبني القريب من الأحمر.

6 أعوام من الأبحاث لإنتاج أقطان ملونة

وأضاف رئيس قسم بحوث تربية القطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التجارب البحثية لإنتاج الأقطان الملونة، بدأت منذ ست سنوات وهي تعتمد على الطفرات الجينية الطبيعية للقطن المصري، حيث يتم تثبيتها وإكثارها وتربيتها؛ في إطار توجه العالم لإنتاج ملابس ملونة طبيعية، بحيث لا تحتاج إلى صباغة كيميائية يمكن أن تسبب التهابات أو حساسية جلدية للبعض.

وأكد «يحيى» عدم وجود فرق في المعاملات الزراعية أو المواعيد الزراعية للقطن الملون مقارنة باللون الأبيض، مشيرًا إلى خضوعه للتجربة الزراعية حاليًا فضلًا عن المعدلات السمادية لخروجه بعدة توصيات فنية كاملة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية للأرض الزراعية.

وأضاف أن أهم استخدامات القطن الملون، إنتاج أنسجة قطنية بدون صباغة لتناسب مجموعة البشر التي تعاني من حساسية الجلد، بالإضافة إلى أن الخيط الناتج من الوزن عد 40 لأول مرة تحدث في العالم، حيث يعتبر أقصى عد في العالم 25 و30.

وتعرف كلمة عد بأنه عدد هانكات الخيط من رتل قطن شعر أو عدد الخيط باليردة من رتل قطن شعر.

2022.. التوسع في زراعة بذرة القطن الملون

أوضح رئيس قسم بحوث تربية القطن، أن البذرة الجديدة للقطن الملون سيتم التوسع في زراعتها من الموسم المقبل 2022؛ لإنتاج كمية كبيرة من بذور الإكثار تكون جاهزة لإنتاج تعاقدات تساهم في زراعة مساحات أكبر، بالإضافة إلى عمل تجارب لإنتاج أقطان عضوية بدون استخدام مبيدات وأسمدة كيميائية أو مخصبات كيميائية، وتتميز بأنها منخفضة تكاليف الإنتاج عن مستلزمات زراعة القطن العادية.