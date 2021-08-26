تفاصيل مقتل 4 أشخاص بالرصاص في واشنطن.. المسلح أشعل حرائق متفرقة

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، على يد مسلح، خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار وإشعال النيران في شرق واشنطن ليل الأربعاء، ويعتقد أنه عثر على المشتبه به ميتا، في وقت لاحق، بعد أن أطلقت الشرطة النيران على سيارة كان داخلها، وفقا لـ«أسوشيتد برس» الأمريكية.

شاحنة واشتباه وذخيرة

ووصل بلاغ إلى الشرطة، يفيد باندلاع عدة حرائق وإطلاق نار قبل الساعة 4 صباحًا بقليل، بمنطقة فينلي في واشنطن، وعندما وصلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلا مصابا بطلق ناري، واشتعال النيران في منزلين.

وذكرت الشرطة، أنها تعتقد أن المشتبه به في حادث فينلي، أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون، وعثر على شاحنته في وقت لاحق، في غرب ريتشلاند.

وأُبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقال النقيب بشرطة مدينة كينويك، آرون كليم، إن أربعة ضباط في الموقع، أطلقوا أسلحتهم على السيارة.

واشتعلت ألسنة اللهب في السيارة، وسمع صوت إطلاق ذخيرة حية داخلها، حيث عثرت الشرطة على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، ووجدو قتيلا بداخلها.

التحقيق مستمر

كشفت شرطة كينويك، عثروها على جثتي شخصين داخل منزل، ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به، الذي يشتبه المحققون في أنه أشعل النيران في 3 منازل على الأقل، بما في ذلك منزله، وقاعتين للنقابات، كما أشعل العديد من الحرائق الصغيرة في أماكن أخرى.

وتم استدعاء مسؤولي الطب الشرعي في مقاطعة بنتون، إلى فينلي، وإلى منطقة ويست ريتشلاند، وطُلب من وحدة التحقيقات الإقليمية الخاصة، التي تحقق في عمليات إطلاق النار، باستمرار التحقيق في الحادث.

وقال شخص ينتمي إلى عائلة أحد ضحايا إطلاق النار، لصحيفة «هيرالد»، إن المشتبه به أطلق النار على رجل في منزله، وقتله وأصاب ابنه، ثم أضرم النيران في منزلهم.