مكسيم خليل ناعيا والدته: «يتيم أنا الآن»

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان السورى مكسيم خليل والدته ستيلا خليل، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث نشر مكسيم خليل صورة تجمعه بوالدته الراحلة، معلقا: «يتيم أنا الآن يا أمي، السلام لروحك يا غالية نامي وارتاحي يا حبيبتي.. أنتِ بالمكان يلي بيشبهك يا قلبي.. الله معك».

نجوم الفن ينعون والدة مكسيم خليل

فيما نعى عدد كبير من الفنانين الراحلة ستيلا خليل، من خلال تقديم واجب العزاء إلى الفنان مكسيم خليل، ومن بينهم الفنان تيم حسن الذي نشر صورة للراحلة على موقع «انستجرام»، عبر خاصية الـ«ستوري»، معلقا : «رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة، تعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة».

كما نشرت الفنانة سلافة معمار، صورة لستيلا عبر حسابها على «انستجرام»، وكتبت عليها: «ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة، عزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة».

ونعت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى، والدة مكسيم خليل، عبر حسابها على «انستجرام»، قائلة: «أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان سيدتي أرقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك».

وحرصت الفنانة كندة علوش أيضا على تقديم العزاء، وكتبت عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «مكسيم صديقي الغالي العمر الك الله يرحم والدتك الفنانة والسيدة الرائعة صاحبة البصمات المهمة بالسينما والدراما السورية ستيلا خليل الله يصبركن على فراقها».

من هي ستيلا خليل

تعد ستيلا خليل من أشهر مصممي المكياج التليفزيوني في سوريا، حيث شاركت في العديد من المسلسلات، منها: «عمر الخيام» و«حي المزار» و« صعود المطر»، وأفلام مثل: « ليالي ابن آوى»، و « سمك بلا حسك».