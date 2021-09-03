أشرف السعد يغادر القاهرة متجها إلى باريس.. ونجله: ليس علينا شيء لأحد

أعلن إبراهيم السعد، نجل رجل الأعمال المصري أشرف السعد، مغادرة والده أشرف السعد مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل قليل، مؤكداً أن سفر والده يعود لأسباب تتعلق بعمله، وأنه سيعود فور انتهاء عمله مباشرة.

نجله: أشرف السعد لم يلقَ أي معاملة سيئة خلال رحلة سفره

وقال إبراهيم، لـ«الوطن»: «والدي لم يجد أي معاملة سيئة خلال رحلة سفره، وأثناء خروجه من مطار القاهرة الدولي، وسافر في هدوء تام».

كما نفى إبراهيم منع أبيه من السفر، قبل اليوم، قائلا: «فوجئنا ببعض المواقع الإلكترونية تنشر خبر منع أبي من السفر، على غير الحقيقة، لأننا والحمد لله ليس علينا شيء لأحد، وليس علينا أي دعاوى قضائية».

مصادر: لم تطلب أي جهة توقيف أشرف السعد لأي سبب من الأسباب

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن رجل الأعمال أشرف السعد حضر إلى مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، وتم استقباله كباقي المسافرين، وأنهى كل الإجراءات اللازمة للسفر عبر كاونترات الجوازات بنفسه، ولم تطلب أي جهة رسمية توقيفه، لأي سبب من الأسباب، سواء كانت أحكاما قضائية، أو بلاغات، وبناء عليه تم السماح له بالسفر، دون توقيف.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد مايو الماضي خلال شهر رمضان الماضي بعد غياب عن مصر تجاوز الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي سافر على أثرها إلى لندن، حيث جاء على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، تحمل رقم 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.