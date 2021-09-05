انهيار جزئي لعقار قديم في حي الخليفة بالقاهرة دون إصابات

شهد شارع التونسي بحي الخليفة بمحافظة القاهرة انهيارا جزئيا لعقار قديم دون إصابات، وتم إخلاء السكان من العقار وعدهم 12 أسرة، تمهيدا لقيام لجنة هندسية بمعاينة العقار مع اتخاذ إجراء قانوني بشأنه.

وقال اللواء طارق اليمني، رئيس حي الخليفة، إن العقار صادر له قرار إزالة، لافتًا إلى أن المناطق التاريخية والأثرية لها طبيعة خاصة، حيث لا يمكن المساس بأي عقار أو الاقتراب منها، لذا يتم التنسيق المستمر مع جهاز التنسيق الحضاري للحفاظ على مباني القاهرة التاريخية.

وأشار إلى مطالبة الأسر بإخلاء العقار من قبل حفاظا على أرواحهم وحُرر محضر بذلك، لافتًا إلى أن لجنة هندسية ستقوم مع جهاز التنسيق الحضاري بمعاينة العقار وتحديد حالته الإنشائية، وما إذا كان يحتاج إلى ترميم أو أي إجراء آخر، وكذلك توضيح سبب تردي حالة العقار والانهيارالجزئي.

الحفاظ على حقوق أسر العقار

ووجه رئيس حي الخليفة عبر «الوطن» رسالة طمأنة للأسر المضارة، قائلًا «مش هتضيع حقوقكم، وسيتم بحث الحالات المستحقة، سواء بصرف تعويض لها، أو تسليمها وحدات سكنية من قبل المحافظة»، لافتًا إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها القضاء على العشوائيات وتغيير حياة آلاف الأسر إلى الأفضل، من خلال إزالة المناطق العشوائية وتسليم الأسر وحدات مجهزة بمشروعات الإسكان الجديدة سواء في الأسمرات أوالمحروسة أو معا.

نقل 4750 أسرة من عزبة «أبو قرن»

من ناحية أخرى، تشهد المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة استمرار أعمال إزالة منطقة الجبخانة بمصر القديمة ونقل السكان إلى الأسمرات، مع مواصلة أعمال إزالة منطقة «أبو قرن» التي تضم نحو 4750 أسرة و1400 عقار، ونقل السكان إلى مشروع «معا» بنطاق حي السلام، مع تسليم الأسر وحدات جاهزة.

وتوفر محافظة القاهرة سيارات لنقل الأسر إلى الوحدات السكنية الجديدة، حيث تم إزالة قرابة 300 عقار ونقل 900 أسرة حتى الآن، ومن المقرر انتهاء أعمال الإزالة ونقل السكان خلال الشهر الجاري، في إطار الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.