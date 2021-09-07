سمر تطرح أغنية «آخر السيزون» بعد تعافيها من حادث الساحل

طرحت المطربة سمر، اليوم، أغنية جديدة على طريقة فيديو كليب لاريكس، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل اسم «آخر السيزون»، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

أغنية آخر السيزون

وتعد «آخر السيزون» أحدث أغنيات سمر السينجل بعد تعافيها من حادث الساحل، حيث عادت لنشاطها الفني وطرحت مؤخرا بعد شفائها مهرجان «إحنا بحر»، وهي من كلمات و ألحان محمود العربي، وتوزيع خليل وشيندي، ومن قبل أغنية «لغز كبير»، التي تخطت حاجز 4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وجرى تصويرها في منطقة الحزام الأخضر، تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وكانت سمر، تعرضت لحادث مروع أوائل الشهر الماضي، في طريق عودتها من الساحل الشمالي، بعد انتهاء حفلها في أحد أماكن السهر الشهيرة، ما أدى لتحطم سيارتها بالكامل، وجرى نقلها إلى المستشفى هي ومن معها.

أغنيات سمر

يذكر أن «سمر» قدمت عددًا من الأغنيات، وصورتها كفيديو كليب منها «غيرو» من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامي، التي حققت نجاحا كبيرا فور عرضها، وأغنية «سيبني عايشة»، من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، من إخراج ياسر سامي.

وأغنية «ضحكينا يا دنيا» مع الشاعر ملاك عادل، والملحن مدين والموزع أشرف البرنس، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية «الدلع الحلو»، التي حققت نجاحا كبيرا، وغيرها من الأغنيات التي طرحتها، كما تحضر في الوقت الحالي لأكثر من أغنية جديدة، من المقرر أن تطرحها على فترات مختلفة.