إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل موتى بصحراوي بني سويف

أصيب 3 أشقاء، اليوم السبت، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة نقل موتى أثناء مرافقتهم لحالة وفاة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بانقلاب سيارة نقل الموتى

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل موتى، ما أسفر عن إصابة 3 أشقاء كانوا بداخلها أثناء مرافقتهم لحالة وفاة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم «سامح ص. و» 45 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، «أبانوب ص. و»31 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و«مجدى ص. و» 51 سنة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى، وكذلك تدبير سيارة نقل موتى بديلة لنقل الجثمان وتحرر محضر بالواقعة.