نقيب المحامين يقرر إنشاء قسم ‏لتنقية الجداول

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ‏اليوم، قرارًا بإنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة ‏الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته.

تنقية جداول القيد في المحامين

وبحسب بيان عن نقابة المحامين منذ قليل فقد نص القرار على الآتي: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات، وحفظًا لحقوق المحامين والنقابة أيضًا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها ‏دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم».

قرارات النقابة

أولاً: ينشأ قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال ‏بالمهنة وأدلة الاشتغال. ‏

ثانيًا: يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كل أدلة الاشتغال بما في ‏ذلك أدلة الاشتغال التي تقدم للقيد الابتدائي ثم للقيد أمام محاكم ‏الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ‏ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال. ‏

ثالثًا: يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، ويتم تغذيته ‏باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أي نوع رسمي أو عرفي.‏

رابعًا: يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن ‏يشتغلون ويمارسون المحاماة في دائرة كل منها؛ والرجوع إليها ‏لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه. ‏

خامسًا: تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين ‏والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة في دائرة كل منها. ‏

سادسًا: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة ‏عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولاً.‏

لجنة موازية

سابعًا: يشرف على هذا القسم وأعماله ــ فضلاً عن النقيب ــ لجنة تشكل ‏برئاسة النقيب وعضوية كل من:‏

‏1- عمر هريدي،‏ وكيل المجلس.

‏2- يحيى التوني،‏ وكيل المجلس. ‏

‏3- حسين الجمال،‏ الأمين العام.

‏4- عبدالمجيد هارون،‏ أمين الصندوق.

‏5- محمود الداخلي،‏ الأمين العام المساعد.

‏6- أسامة سلمان، الأمين العام المساعد.

‏7- سيف حماد، عضو المجلس.

‏8- سعيد عبدالخالق، عضو المجلس.

‏9- عبدالحفيظ الروبي، ‏عضو المجلس. ‏

‏10- محمد راضي مسعود، ‏عضو المجلس.

‏11- محمد الكسار، ‏عضو المجلس. ‏

‏12- صلاح سليمان، ‏عضو المجلس.

‏13- محمد نجيب، ‏عضو المجلس.

‏14- محمد عبدالستار، بدر ‏عضو المجلس.

ثامنًا: تختص هذه اللجنة فضلاً عن إشرافها على القسم ــ تختص بالتنبيه ‏بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت ‏بالنسبة لأي من المتقدمين للمعاش، سواء بنفسه أو المستحقين عنه ‏في حالة وفاته. ‏

تاسعًا: يتولى الأمين العام الترتيب لتنفيذ هذا القرار وإخطار كل النقابات ‏الفرعية به للعمل بمقتضاه.‏

عاشرًا: ينشر هذا القرار على موقع النقابة لإعلام الزملاء المحامين ‏والمحاميات به.‏