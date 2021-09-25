مصاريف كليات جامعة الوادي الجديد.. تجارة انجليزي بـ11ألف جنيه

أعلنت جامعة الوادي الجديد، عن المصروفات الجامعية لجميع الفرق بالكليات، وجاءت كلية «التجارة E»، أعلى المصروفات حيث تخطت مصروفاتها 11ألف جنيه في العام الواحد، فيما استعدت الجامعة للعام الدراسي الجديد من خلال عقد اجتماعات مع عمداء الكليات لوضع الخطط الدراسية وسرعة تعليق جداول المحاضرات والإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد مع التشديد على ضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية.

ويبحث طلاب جامعة جنوب الوادي عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2021-2022 في جميع الكليات البالغ عددها 22 كلية بينها معهدين.

وتنشر «الوطن»، المصروفات الجامعية لجامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 2021-2022، من بينها مصاريف كلية الآداب، ومصاريف كلية الحقوق، ومصاريف كلية العلوم، ومصاريف كلية التربية، ومصاريف كلية التجارة، وغيرها من مصاريف كليات الجامعة، وذلك وفق بيان شئون الطلاب بكل كلية.

مصاريف كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي

بحسب بيان إدارة شئون الطلاب بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، فإن مصاريف كلية الحقوق انتظام، التالي:

-الفرقة الأولى، 694 جنيها، الفرقة الثانية 611 جنيها، الفرقة الثالثة 611 جنيها، والفرقة الرابعة 983 جنيها.

انتساب موجه:

- الفرقة الأولى 1044جنيها، الفرقة الثانية961 جنيها، الفرقة الثالثة961 جنيها، الفرقة الرابعة 1333جنيها.

- انتساب عام:

-الفرقة الأولى، 5694 جنيها، الفرقة الثانية 5611 جنيها، الفرقة الثالثة، 5611 جنيها، الفرقة الرابعة، 5983 جنيها.

مصاريف كلية العلوم جامعة جنوب الوادي

وجاءت مصاريف كلية العلوم جامعة جنوب الوادي 2021- 2022 كالأتي:

-الفرقة الأولى، 944 جنيها، الفرقة الثانية، 861 جنيها، الفرقة الثالثة 861 جنيها، والفرقة الرابعة 1233 جنيها.

مصاريف كلية التجارة جامعة جنوب الوادي

وتنقسم كلية التجارة جامعة جنوب الوادي إلى عدة اقسام، أولاً كلية التجارة انتظام:

-الفرقة الأولى 694 جنيها، الفرقة الثانية 611 جنيها، الفرقة الثالثة 611 جنيها، الفرقة الرابعة 983جنيها.

- انتساب موجه:

-الفرقة الأولى، 1044جنيها، الفرقة الثانية 961 جنيها، الفرقة الثالثة 961 جنيها، الفرقة الرابعة 1333جنيها.

- انتساب عام:

- الفرقة الأولى 5694 جنيها، الفرقة الثانية 5611 جنيها، الفرقة الثالثة 5611 جنيها، الفرقة الرابعة 5983 جنيها.

مصاريف كلية الآداب جامعة جنوب الوادي

وتبلغ مصاريف كلية الآداب انتظام:

- الفرقة الأولى 694 جنيها، الفرقة الثانية 611 جنيها، الفرقة الثالثة611 جنيها، والفرقة الرابعة 983 جنيها.

آداب انتساب موجه:

-الفرقة الأولى 1044جنيها، الفرقة الثانية 691 جنيها، الفرقة الثالثة 691 جنيها، الفرقة الرابعة 1333جنيها.

- آداب انتساب عام:

- الفرقة الأولى 5694 جنيها، الفرقة الثانية 5611 جنيها، الفرقة الثالثة 5611 جنيها، الفرقة الرابعة 5983 جنيها.

مصاريف كلية الأثار جامعة جنوب الوادي

وتبلغ مصاريف جميع الفرق لكلية الأثار جامعة جنوب الوادي انتظام:

- الفرقة الأولى 694 جنيها، الفرقة الثانية611 جنيها، الفرقة الثالثة611 جنيها، والفرقة الرابعة 983 جنيها.

- انتساب:

-الفرقة الثانية والثالثة 961 جنيه إضافة إلى 50 جنيها على كل مادة، والفرقة الرابعة 1333جنيها.

مصاريف كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي

وتبلغ مصاريف الفرق لكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي:

-الفرقة الأولى ،861 جنيها، ومصاريف الفرقة الثانية والثالثة، أيضا 861 جنيها، ومصاريف الفرقة الرابعة 1233جنيها.

مصاريف كليتي العلاج الطبيعي والطب البيطري

وتبلغ مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي:

-الفرقة الأولى 1144جنيها، والفرقة الثانية والثالثة والرابعة، 861جنيها، والفرقة الخامسة 1233جنيها.

مصاريف كلية الطب البيطري:

- الفرقة الأولى 944 جنيها، ومن الفرقة الثانية إلى الرابعة، 861 جنيها، والفرقة الخامسة 1233جنيها.

استعدادات جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي الجديد

وشدد الدكتور، يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على ضرورة الاستمرار في تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2011-2022 ، وضرورة التأكد من الانتهاء من الصيانة اللازمة للمعامل ومبانى المدن الجامعية، وإعداد الجداول الدراسية وجداول احتياطية لنظام التعليم الهجين.