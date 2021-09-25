انطلاق أول تدريب على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم أولى التدريبات على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي، والتي تتم بالتعاون مع شركة ديسكفري للتعريف بالمفاهيم الجديدة وآليات التعلم الرقمي في العلوم والرياضيات والدراسات.

مناهج مطورة على مستوى كل الإدارات

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بناء مجتمع تعليمي مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030 م.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي والذي سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي2021 – 2022 وفق المناهج المطورة علي مستوي الإدارات التعليمية العشرة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

استهداف مسؤولي التدريب وموجهي العموم

وأكد وكيل التعليم بالغربية أن تلك المبادرة التي تستهدف التعليم الابتدائي، ومسئولي التدريب، وموجهي العموم، وذلك عبر القاعات الافتراضية بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، حيث تستمر فعاليات التدريب من اليوم وحتى الرابع من أكتوبر القادم.

كما حضر التدريب مدير عام التعليم العام، ومسئولي المرحلة الابتدائية وسفراء التغيير بالمرحلة، وإدارة التدريب والتطوير التكنولوجي، وموجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.